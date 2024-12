Ilgiornaleditalia.it - Dritto e Rovescio, la fidanzata di Ramy Elgaml: "Aveva un coltello per difendersi, Milano è una giungla, devi sopravvivere, o vivi tu o vivo io"

Leggi su Ilgiornaleditalia.it

Alla domanda sui mille euro in contanti trovati addosso a, laha risposto: "Sono sicura che lino divisi, la movida acosta tanto. Erano soldi del suo stipendio messi da parte ma sicuramente non erano tutti suoi i 1000 euro, saranno stati divisi tra i ragazzi per fare sera