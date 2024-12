Liberoquotidiano.it - Dramma Belen, "è suo papà Gustavo l'uomo ustionato": l'orrore nel capannone a Gallarate

Rodriguez, padre della nota showgirl e conduttrice tv, il 65enne rimasto gravementenell'incendio divampato giovedì mattina intorno alle 10 undi via Cappuccini, a, in provincia di Varese. L'origine delle fiamme non è chiara, ma la polizia e i vigili del fuoco, intervenuti sul posto, avrebbero escluso il dolo. Ilsarebbe stato in uso come deposito a Rodriguez, noto anche per aver partecipato al reality L'isola dei famosi insieme al figlio Jeremias. L', unico coinvolto nelle fiamme, è stato subito trasportato dal 118 all'ospedale die poi trasferito al Niguarda di Milano, dove al momento è sedato e in prognosi riservata con ustioni di secondo grado al volto e a un braccio. Prima di sbarcare in Italia per seguire l'ascesa professione della figlia, Rodriguez Senior, nato a Buenos Aires nel 1959, in Argentina era stato musicista e poi aveva preso i voti, diventando un pastore della Chiesa Anglicana argentina.