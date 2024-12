Fanpage.it - Dove finirà Sanremo dopo la sentenza del Tar: i costi per la Rai e le ipotesi Mediaset, Nove e Sky

Leggi su Fanpage.it

Ladel Tar che ritiene illegittimo l'affidamento della concessione del Comune dialla Rai apre a scenari inediti per il futuro. Ma cosa è accaduto esattamente? Perché il Festival dipotrebbe andare in onda anche sul, Canale 5 o, perché no, su Sky?