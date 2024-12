Anconatoday.it - Donna picchiata e minacciata dal compagno anche quando era incinta: “Ti butto l’acido”

Leggi su Anconatoday.it

SENIGALLIA - Se non trovava le sue cose se la prendeva con lei. Se lei stava male se la prendeva con lei. Non ci sarebbe stato giorno in cui non ha preso uno schiaffo, un pugno, un calcio,eranon la picchiava la umiliava a parole. Con l’accusa di maltrattamenti in.