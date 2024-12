Metropolitanmagazine.it - Disavventura per Valeria Marini, aggredita nelle scale di casa sua

ieri, giovedì 5 dicembre, sulledella suain pieno centro di Roma. La showgirl stava rinndo poco dopo le 23, ha aperto il portone di, ha salito i primi gradini delleed ha subito sentito dei rumori sospetti. Impaurita, anche per l’assenza di luce (si scoprirà dopo che le lampadine erano state rotte) ha chiamato ad alta voce, chiedendo chi ci fosse sulle, quando ha sentito una persona scendere velocemente le. Presa dal panico e inseguita dall’aggressore, ha subito ripreso lein discesa temendo per la propria incolumità ed è uscita rapidamente dall’edificioFortunatamente nella piazza sottosostava una pattuglia della polizia municipale, alla quale Valeria ha chiesto aiuto. Appena gli agenti si sono avvicinati al portone della sua abitazione, un giovane uomo con un cappellino e un atteggiamento visibilmente aggressivo è uscito, pronunciando una serie di insulti in portoghese.