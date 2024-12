Calciomercato.it - DIRETTA Serie A, Inter-Parma 0-0: palo di Dumfries! – LIVE

Dopo la tre giorni dedicata alla Coppa Italia, si torna in campo per la quindicesima giornata diA: apreSi riparte subito, dopo gli ottavi di Coppa Italia, con il campionato diA. Per la quindicesima giornata, venerdì decisamenteessante che si apre con la gara delle 18.30 tra l’e il.Simone Inzaghi (LaPresse) – Calciomercato.itI padroni di casa, guidati in panchina da Simone Inzaghi, sono reduci dalla partita sospesa contro la Fiorentina del turno precedente, per il malore occorso in campo ad Edoardo Bove: una situazione che ha decisamente scioccato tutto il mondo del calcio, in particolar modo tutti i nerazzurri presenti sul campo dello stadio ‘Artemio Franchi’ che, immediatamente, hanno dato soccorso al 22enne centrocampista. Adesso, dunque, c’è voglia di tornare a pensare al campo, viste anche le buone condizioni di salute di cui gode Bove, e tornare a marciare come prima, evitando di far scappare il Napoli di Conte e l’Atalanta di Gasperini, impegnata questa sera contro il Milan.