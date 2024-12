Palermotoday.it - Da Beppe Vessicchio a Maria Grazia Cucinotta, vip a passeggio in via Principe di Belmonte

Leggi su Palermotoday.it

Vip in viadi. Pomeriggio all'insegna delin pieno centro città: da, le star del piccolo schermo si trovano in città per impegni professionali e tra una pausa e l'altra dal lavoro si sono concessi qualche momento di stacco tra.