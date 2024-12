Arezzonotizie.it - Cortona, pubblicato il bando per il sostegno ad associazioni e società sportive

Leggi su Arezzonotizie.it

Anche per il 2024 l’amministrazione comunale diha emanato ilper ilalle. Si tratta di una misura con la quale vengono fornite risorse economiche per la realizzazione di eventi, per la partecipazione a manifestazioni ed iniziative tenendo.