Sbircialanotizia.it - Convocati Roma: la decisione su Dovbyk e Cristante

Leggi su Sbircialanotizia.it

Le ultime da Trigoria Allenamento di rifinitura per lache domani sera affronterà il Lecce. Buone notizie per Claudio Ranieri sul fronte: l'attaccante era in forte dubbio per un attacco influenzale, ma è presente nell'elenco dei. Da valutare se Ranieri lo schiererà dal primo minuto al fianco di Dybala o lo farà .