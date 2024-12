Ilnapolista.it - Conte deve spiegare almeno a De Laurentiis le sue scelte (Corbo)

a Dele sue)Ecco cosa scrive Antoniosu Repubblica Napoli dopo l’eliminazione del Napoli dalla Coppa Italia (sconfitta 3-1 a Roma contro la Lazio) ma soprattutto dopo la decisione di far giocare undici riserve.Scrive Antonio:Il primo tempo mette i brividi al Napoli e pone una domanda. Nello smodato turnover che cosa voleva dimostrare?Stavolta la squadra si è subito sfasciata, slabbrata, disunita davanti a una Lazio messa bene in campo, tatticamente attrezzata come fosse una vera partita di campionato.Più che deludenti alcuni giocatori sul piano individuale, si sono presentati tatticamente scomposti.Come in una amichevole estiva. E dire che sono insieme da sei mesi, si allenano agli stessi orari, si conoscono e riconoscono, in campo come in panchina tremano e si esaltano in una puntualità istintiva che fa di loro la prima squadra della serie A, la capolista.