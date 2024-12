Lapresse.it - Congo: inviati nel Paese esperti Oms per indagare su causa malattia misteriosa

Milano, 6 dic. (LaPresse) – “L’Organizzazione mondiale della sanità (OMS) sta inviandoper supportare le autorità sanitarie nella Repubblica Democratica delnell’effettuare ulteriori indagini per determinare ladi unanon ancora diagnosticata che è stata segnalata a Panzi, una località nella provincia di Kwango, nel sud-ovest del. Sono in corso test di laboratorio per determinare la”. È quanto si legge in una nota dell’Oms. “Il team è composto da epidemiologi, clinici, tecnici di laboratorio eddi prevenzione e controllo delle infezioni e comunicazione del rischio”, continua la nota, “gliin missione stanno anche consegnando medicinali essenziali, kit diagnostici e di raccolta campioni per aiutare ad analizzare e determinare rapidamente ladella”.