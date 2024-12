Cataniatoday.it - Confindustria chiede l'abolizione della Sugar Tax: "Minaccia posti di lavoro e competitività"

Leggi su Cataniatoday.it

“LaTax rappresenta una bomba a orologeria per il settore delle bevande analcoliche italiane. Anche se non è ancora entrata in vigore, la prospettiva che possa scattare nel luglio 2025 sta già generando grande preoccupazione tra le imprese. Questa misura rischia di trasformarsi in un colpo.