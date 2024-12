Concorso scuola 2024 bando in arrivo Novità titoli di accesso e punteggio al concorso precedente RISPOSTE AI QUESITI

Leggi su Orizzontescuola.it

PNRR2 in: tra poche settimane ilsarà pubblicato, il Ministero è al lavoro per la definizione dei tempi per la presentazione della domanda e le tabelle con i posti, anche alla luce delle ultime graduatorie delPNRR che saranno pubblicate entro il 10 dicembre. I posti autorizzati sono 19.032, ilinteressa sia infanzia primaria che secondaria.Ne abbiamo parlato con Chiara Cozzetto della presidenza Anief. L'articoloindialAI