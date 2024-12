Forlitoday.it - Concerto lirico in memoria di Angelo Masini

Leggi su Forlitoday.it

Continuano gli appuntamenti collaterali alla mostra “Il teatro comunale di Forlì” a 80 anni dalla distruzione, organizzati a Palazzo Morattini, via Armelino 33, Pievequinta (Forlì), dall’Associazione Forlì per Giuseppe APS, in collaborazione con l’Associazione Amici della Pieve ODV e con il.