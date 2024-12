Anteprima24.it - Compra una autoambulanza on-line, ma viene truffato

Tempo di lettura: < 1 minutoI Carabinieri della Stazione di Monteforte Irpino, a conclusione dell’attività di indagine, hanno deferito un 45enne dell’avelse, ritenuto responsabile del reato di truffa. In particolare, i militari hanno accertato che l’uomo, spacciatosi per un operatore di marketing di una società avente sede in Monteforte Irpino, nel corso di unavendita ondi unada impiegare presso un’Associazione di Volontariato, con raggiri, ha indotto la vittima, presidente della predetta Associazione, a versare la somma di circa € 4.000 senza procedere alla consegna del veicolo e rendendosi irreperibile.Acquistare dei prodotti in vendita su internet senza mai riceverli, è una tipologia di truffa per la quale il Comando Provinciale dei Carabinieri di Avellino ha deciso di lanciare l’avviso, dopo alcune segnalazioni da parte di cittadini che, nell’intento di vendere o acquistare dei beni, sono rimasti vittime di truffe.