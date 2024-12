Davidemaggio.it - Classifica FIMI dal 29 novembre al 4 dicembre 2024: Cesare Cremonini domina

Larelativa alle vendite e agli ascolti streaming da venerdì 29a giovedì 4‘sorride’ a. Il cantautore bolognese è infatti al primo posto degli album con Alaska Baby e raggiunge il primato nei singoli con Ora che non ho più te. Ecco tutti gli aggiornamenti.– I singoliNei singoli, Ora che non ho più te raggiunge il primato ed è in salita di due posizioni rispetto alla scorsa chart. Stabile alla #2 Per due come noi di Olly, Angelina Mango & Jvli, mentre scende alla #3 l’ex capolista Islanda dei Pinguini Tattici Nucleari. Resistono alla #4 e alla #5 Il filo rosso di Alfa e Amore disperato di Achille Lauro. Sale alla #6 Scarabocchi di Olly & Jvli (+1). Già in Top10, più precisamente alla #7, All I want for Christmas is you di Mariah Carey (+16).