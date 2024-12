Civitavecchia, conclusa l’operazione anti-evasione “Fake Flag”

Leggi su Ilfaroonline.it

, 6 dicembre 2024- In data odierna si è” per il contrasto al fenomeno delle bandiere estere a bordo delle imbarcazioni da diporto di proprietà di cittadini italiani.Da una recente analisi condotta da testate specializzate in materia, è emerso che nell’ultimo triennio le imbarcazioni da diporto che hanno dismesso la bandiera italiana a favore di quella di un paese estero sono aumentate del 256% rispetto al triennio precedente, comportando una perdita del gettito iva per l’Italia stimata in circa 200 milioni di euro.Le Fiamme Gialle Aeronavali disono da tempo impegnate al contrasto di questo “espediente” messo in atto da alcuni armatori italiani. Il monitoraggio dei porti e approdi del litorale, nonchè il pattugliamento diuturno delle acque territoriali della Regione Lazio, ha consentito la raccolta di un’ingente qutà di dati che, successivamente analizzati, ha permesso così di individuare gli armatori che non hanno dichiarato il possesso della loro imbarcazione.