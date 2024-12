Romadailynews.it - Cina: Zhejiang, turismo nell’antica cittadina di Youbu (2)

Jinhua, 06 dic – (Xinhua) – Un abitante locale lavora in un laboratorio di pasta di soia nella storicadi, citta’ di Lanxi, nella provincia orientale cinese dello, ieri 5 dicembre 2024., con una storia di oltre 1.300 anni, e’ molto nota per il suo te’ mattutino e per gli elementi fotografici e attira un gran numero di turisti. (Xin) Agenzia Xinhua