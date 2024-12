Monzatoday.it - Chi è Mimì Caruso, vincitrice di X Factor

Leggi su Monzatoday.it

, 17 anni, brianzola, è ladi X2024. Arriva da Usmate Velate la teenager che si è presentata sin dalle audizioni come una delle voci più potenti ed emozionanti dello show di Sky. Ha iniziato a cantare per esprimere se stessa e connettersi con gli altri. La musica, per.