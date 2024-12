Fanpage.it - Charles Leclerc vittima di un’intossicazione alimentare dopo la cena da 5mila euro ad Abu Dhabi

Il pilota monegasco ha trascorso la scorsa notte in bianco a causa di un malessere accusatolacon tutti gli altri piloti. La sua partecipazione a liber 3 e qualifiche ad Abunon è in dubbio. E fa una battuta: "Sono convinto cheuna bella dormita domani sarò in pista con le batterie di nuovo cariche.".