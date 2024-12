Censis | preoccupano temi internazionali

Leggi su Servizitelevideo.rai.it

11.27 Per il 49,6% degli italiani il futuro sarà condizionato dal cambiamento climatico,per il 46% dall'esito del conflitto in M.Oriente,per il 45,7% dal rischio di crisi economiche e finanziarie globali.Emerge dal Rapporto. Il 45,2% teme le conseguenze del conflitto in Ucraina e il 35,7% è preoccupato dalle migrazioni. Il 57,4% si sente poi minacciato dagli stili di vita dei migranti.Da segnalare inoltre:in 10 anni spesa sanitaria privata salita del 23%.Inoltre: aumentano gli occupati ma l'andamento Pil non è incoraggiante.