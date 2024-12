Europa.today.it - Cattivo era Tavares, pessima la politica: il grande guaio dell'auto

Leggi su Europa.today.it

L'ex amministratore delegato di Stellantis, Carlos, ai margini del Salone di Parigi conversando aveva spiegato la sua visione. In primo luogo, che non si può restare a metà del guado tra elettrico e termico, perché questo ucciderebbe i costruttori. Questo è un suo antico punto, non privo.