Fanpage.it - Caro voli a Natale, la Sicilia rimborsa il 50% del biglietto a chiunque sia nato sull’Isola: come funziona

il decreto "Stop2024", voluto dal governo regionaleno per mitigare il costo delle tariffe aeree per ini che ritornano sull'Isola per il periodo natalizio: sconto del 50% dal 7 dicembre al 6 gennaio 2025.