Ferraratoday.it - Capodanno sulle note dell'Orchestra Gino Neri: le informazioni sui biglietti

Leggi su Ferraratoday.it

Festeggiamenti in musica al Teatro Comunale Claudio Abbado di Ferrara, come da tradizione, anche per l'arrivo del 2025, con il concerto dia Plettro. L'appuntamento è per mercoledì 1 gennaio 2025, alle 16,30, per iniziare il nuovo anno con un viaggio sonoro tra.