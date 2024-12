Genovatoday.it - Capo Santa Chiara: entro il 20 novembre riapertura completa della viabilità

Leggi su Genovatoday.it

il 20 dicembre via aldisaràmente riaperta: ad annunciarlo, l'assessore comunale alle Manutenzioni Mauro Avvenente che ha fatto il punto sui lavori in corso e, soprattutto, sull'atteso ritorno alla normalità.Le opere di messa in sicurezzasono.