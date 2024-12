Ilgiornaleditalia.it - Calcio: Roma. 25 convocati per gara col Lecce, Dovbyk presente

Leggi su Ilgiornaleditalia.it

Assente in casa giallorossa soltanto Cristante.- Artem. L'attaccante ucraino, fino a ieri in dubbio, sulla scorta di quanto affermato da Claudio Ranieri in conferenza stampa, è stato inserito nella lista dei giocatoriper la. Per l'impegno casalingo di