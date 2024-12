Quotidiano.net - Cade dal decimo piano. Muore a dodici anni

Tragedia a Roma, dove un 12enne è precipitato daldi un palazzo. I medici del Bambin Gesù hanno fatto di tutto per salvarlo, ma non c’è stato nulla da fare. A quanto ricostruito, il ragazzino era in casa con la babysitter quando è caduto dalla finestra della sua camera. Da chiarire se si sia stato un incidente o un gesto volontario.