Buon uso della categorie di pagamento digitale e utilizzo di SPID e CIE, nuova iniziativa di gamification. NOTA Ministero

Leggi su Orizzontescuola.it

Il MIM ha previsto l’introduzione di un sistema di, con l’obiettivo di sensibilizzare le Scuole all’di pagoPA (attraverso “Pago In Rete”) e promuovere la transizione verso l’uso die CIE, come unico sistema di identificazione per l’accesso ai servizi digitaliscuola. E' quanto si legge nellaministeriale del 6 dicembre.L'articolousodidie CIE,di