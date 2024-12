Ilrestodelcarlino.it - Branchetti, da 11 anni a fianco del club

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Metallurgicasi è confermata ’top partner’ del Cesena Fc. Il legame tra l’azienda di Bagno di Romagna e il Cavalluccio taglia così il traguardo degli undici campionati di fila, il primo dei quali in Serie A nel 2014/15: da allora Metallurgicaha affiancato ilbianconero anche nella ripartenza dalla Serie D e nei successivi cinque tornei di Serie C, culminati con il ritorno in Serie B. "Considero lo sport fondamentale per lo sviluppo e la crescita di una persona - ha commentato l’ad Simone- Credo che passione e impegno siano la chiave vincente per il successo".