Quotidiano.net - Borsa: l'Europa rallenta dopo i dati Usa e Wall Street

Leggi su Quotidiano.net

Le Borse europeenoed isul mercato del lavoro negli Stati Uniti. In calo i rendimenti dei titoli di Stato, con gli investitori che scommettono su un ulteriore taglio dei tassi da parte della Fed. Sotto i riflettori la situazione politica in Francia, con le manovre per un nuovo governo che dovrà approvare la legge di bilancio. L'euro scende a 1,0577 sul dollaro. L'indice stoxx 600 sale dello 0,2%. In flessione Londra (-0,14%) e Madrid (-0,1%). In luce Parigi (+1,34%), con gli analisti fiduciosi nella rapida soluzione della crisi di governo. Milano (+0,26%). I principali listini del Vecchio continente sono sostenuti dal comparto del lusso con la speranza di nuove misure di stimolo in Cina. Fiacche le banche (-0,2%). Poco mosse le utility (-0,07%), con il prezzo del gas che scende a 46,21 euro al megawattora.