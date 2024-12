Sbircialanotizia.it - Boom gastroenteriti infinite, i medici: “Virus più cattivi complice lo stress”

Leggi su Sbircialanotizia.it

di famiglia Fimmg: "Durano anche 10 giorni, in questo periodo le infezioni sono di tipo virale, mai antibiotici auto prescritti" E'dicon sintomi che sembrano non finire mai. In questo periodo negli studi deidi famiglia "vediamo ancora molti casi di una forma gastrointestinale persistente, di tipo virale. E .