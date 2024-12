Vanityfair.it - Birgitta di Svezia, sorella di re Carl Gustav, è morta a 87 anni

Ex insegnante di educazione fisica, appassionata di golf, dopo la separazione dal marito Johann Georg di Hohenzollern si era trasferita a Maiorca, per vivere a contatto con la natura e in un Paese sempre pieno di luce. Sarà sepolta non lontano dal castello di Haga, dove nacque e dove trascorse un'infanzia felice con le sorelle e il fratello