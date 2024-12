Biasin | il Festival è garanzia di polemiche e inciuci proprio come piace a noi

Leggi su Liberoquotidiano.it

Ci devono rompere i maroni anche su Sanremo, una delle pochissime certezze di 'sto bislacco Paese. È vero che il carrozzone griffato viale Mazzini è impolveratopovero nonno, ma è così da sempre e cianche per quello. Non è mai esistito undi Sanremo senza la Rai e, francamente, non ci interessa valutare alternative. E voi direte: «Ma cosa dici, pirla, se le canzonette finiscono nelle mani degli americani saiti svoltano lo show?!». E forse è così ma, pensateci amici cari, siamo davvero pronti a codesta svolta? Siamo pronti ai lustrini? Siamo pronti al2.0 dove tutto sarebbe modernissimo e bellissimo ma non più. Sanremo perlo conosciamo da trequarti di secolo? Ilfunziona beneperché “difettato”l'Italia e gli italiani e siffatti difetti veli elenchiamo uno in fila all'altro nella certezza che alla fine di questo articolino anche voi “innovatori” direte «giù le mani dal binomio Mamma Rai-Festivàl!».