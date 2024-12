Napolitoday.it - Beccato a spacciare nella centralissima piazza: in manette pusher in trasferta

Ieri sera un 23enne di Benevento, già noto alle forze dell’ordine, era inCarlo III dove è stato notato dai carabinieri. I militari dopo averlo notato, lo hanno perquisito e trovato in possesso di circa 20 grammi di cocaina e hashish divise in dosi, oltre a denaro in contante ritenuto.