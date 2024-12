Napolitoday.it - Beccati a rubare un SUV: arrestato 19enne, caccia ai suoi complici

Leggi su Napolitoday.it

Undi Scampia, incensurato, è stato posto agli arresti domiciliari per furto aggravato in concorso. Grazie ad una segnalazione giunta al 112, è stato preso dai carabinieri della Stazione di San Pietro a Patierno che si sono precipitati in via Paternum beccandolo mentre smontava un SUV.