Pisatoday.it - Beach Soccer: una tappa del campionato di Serie A a Tirrenia

Leggi su Pisatoday.it

LaA diarriva a Pisa: finalmente è ufficiale la selezione della località dida parte del Dipartimentodella Lega Nazionale Dilettanti per ospitare una. Grande soddisfazione in casa Lenergy Pisa BS, da mesi al lavoro in sinergia con il Comune di Pisa.