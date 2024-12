Inter-news.it - Bastoni, il cambio in Inter-Parma lancia l’allarme infortunio: le sue condizioni

Leggi su Inter-news.it

DopoSimone Inzaghi sorride per la vittoria, meno per ledi Alessandro. Di seguito maggiori dettagli sulledel difensore e sui motivi del.GIOIE E DOLORI – La squadra di Simone Inzaghi porta a casa un altro successo, conquistando tre punti utili a restare col fiato sul collo di Atalanta e Napoli. Inla corazzata nerazzurra mette a segno tre gol, siglati nell’ordine da Federico Dimarco, Nicolò Barella e Marcus Thuram. Non solo note liete a San Siro, purtroppo, però. E non si tratta solo dello sfortunato autogol di Matteo Darmian, cherompe i clean-sheet di Yann Sommer. C’entra, infatti, Alessandroe un problema fisico sopraggiunto nel finale diinfortunato in? Ecco il motivo del!IL PROBLEMA – Al 75? dimister Inzaghi ha scelto di buttare dentro il suo jolly Matteo Darmian, schierandolo al posto di Alessandro