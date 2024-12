Bubinoblog - BALLANDO NEL CAOS! MARIOTTO SPACCA IL TAPIRO D’ORO: “MEGLIO CHE CHIUDI LA BOCCA”

Leggi su Bubinoblog

e parapiglia a Roma per la consegna dela Guillermo. Valerio Staffelli ha raggiunto il decano dei giudici dicon le Stelle ma la consegna è finita male.«Questa sigaretta va a finire in un posto.chelaquando io scelgo il posacenere», con queste parole Guillermosi è rivolto poche ore fa all’inviato di Striscia la notizia Valerio Staffelli.Lo ha intercettato all’aeroporto di Roma – Fiumicino per consegnargli ildopo l’improvvisa fuga dacon le Stelle lo scorso sabato. «Stai lontano o questo affare te lo do in testa», ha aggiunto.Poi, visibilmente innervosito, lo storico giudice del talent di Raiuno è fuggito (sì, anche questa volta) a bordo di un van. Non prima di chiudere violentemente la portiera dell’auto, sbattuta contro ilfinito a terra a pezzi.