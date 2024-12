Quicomo.it - Babi ritorna, tra brunch e arredamento: il locale dove tutto è in vendita

Leggi su Quicomo.it

torna a Como con una veste rinnovata e una nuova location. Dopo la chiusura dello storico negozio in piazza Perretta, Barbara "" Doria è pronta a ripartire in via Tolomeo Gallio 4, negli spazi dell'ormai ex Deposito 80. La data fissata per l’apertura è il 19 dicembre, e l’entusiasmo per.