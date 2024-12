Lanazione.it - Azzurra, risultati al top. In vasca sempre successo

Da un lato il nuoto, che continua ad incrementare il palmarès della società. Dall’altro la pallanuoto, che porterà a Prato alcune delle migliori formazioni d’Italia per un torneo nazionale che punta a consolidarsi. Momento insomma positivo, per l’, partendo dalla prima prova regionale della categoria "esordienti" svoltasi in città: Ginevra Pattarozzi è salita sul gradino più alto del podio nei 50 stile, agguantando un argento nei 100 rana. Argento anche per Filippo Berti nei 50 dorso e per Leonardo Cervo nei 50 rana e nei 50 solo gambe. Bronzo per Vittoria Bellina nei 50 rana e Nina Paoli nei 50 dorso. Buone anche le performance dei vari Braian Ara, Tommaso Cantini, Chiara Castagnoli, Sofia Raffaele, Stefano Scuccimarra, Maria Ugolini, Simone Renzini, Serena Salvadori, Olivia Chi, Tommaso Vannucchi, Ivan Chi, Giulia Appiani, Edoardo Crabu, Mattia Daria, Violante Conti, Andrea Dreoni, Giulia Gelsumini, Ada Guarducci, Klea Kulla, Rachele Lauria, Bianca Massai, Francesco Mastrolia, Caterina Nuti, Linda Pancani e Giovanni Poli.