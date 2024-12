Ilrestodelcarlino.it - Autotrasporto merci: incentivi rinnovo mezzi ecologici e tecnologici

Il Ministero dei Trasporti ha pubblicato il decreto che dà il via agliper l’acquisto die tecnologicamente avanzati per favorire il processo didel parco veicolare in senso eco-sostenibile, come previsto dal Bando Investimenti XI edizione del 2024. Il decreto fissa le modalità di funzionamento, le date per la presentazione delle domande e quelle per la rendicontazione delle stesse con il perfezionamento dell’investimento. Il click day si terrà il 16 dicembre. Tutti i dettagli sul sito www.confartigianato.ra.it Gli uffici del Settore Credito edi Confartigianato della provincia di Ravenna sono a disposizione delle imprese aderenti interessate.