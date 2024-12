Firenzetoday.it - Automobile usata per sfondare la vetrina della gioielleria

Leggi su Firenzetoday.it

Ieri notte hanno spaccato ladi unadi via Garibaldi utilizzando una vettura come ariete. E sono riusciti a darsi alla fuga dopo aver arraffato alcuni orologi di valore, per un bottino che secondo una prima stima ammonterebbe a più di 30mila euro. Ignoti hanno messo a segno un.