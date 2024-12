Lapresse.it - Australia, incendiata una sinagoga a Melbourne: probabile attacco antisemita

Leggi su Lapresse.it

Un incendio ha provocato danni ingenti a una, in, in quello che il premierno Anthony Albanese ha condannato come un. Un testimone che si era recato alla Adass Israel Synagogue per pregare ha raccontato di avere visto due uomini a volto coperto spargere del liquido all’interno dell’edificio. Sul posto sono intervenuti circa 60 vigili del fuoco con 17 autopompe. Il rogo dellaè l’ultimo di una serie di attacchi mirati avvenuti indall’inizio della guerra fra Israele e Hamas, episodi nei quali sono stati vandalizzati e incendiati auto ed edifici in diverse parti del Paese.