Calcionews24.com - Atalanta Milan, Montolivo: «Rossoneri, addio Scudetto. Però possono sperare in questo»

Leggi su Calcionews24.com

perdono a Bergamo e il doppio ex di serata chiude le porte delloalRiccardo, doppio ex di, ha parlato a Sky Sport della vittoria del club bergamasco tra le mura amiche contro i. Queste le dichiarazioni dell’ex centrocampista. IL COMMENTO – «per il? Si ma non credo .