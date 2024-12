Zon.it - Anticipazioni My Home My Destiny: la puntata di oggi, 6 dicembre

: una nuova e sorprendentedi MyMysta per essere trasmessa sugli schermi di Canale 5 a partire dalle 15:45. Scopriamo, insieme, che cosa accadrà e segui Le nostresu Zon.it.MyMy: ladi, 6Mehdi si sente sempre più confuso tra il suo passato con Zeynep e le sue nuove responsabilità. Nel frattempo, Zeynep si interroga sui suoi sentimenti. La famiglia di Zeynep si preoccupa per la sua sicurezza e per la vicinanza crescente con Mehdi, temendo che possa finire in guai più seri.Trama MyMyZeynep Göksu è una ragazza nata da una famiglia povera e benestante con poche opportunità nella vita. Suo padre è un alcolizzato violento, sua madre debole e suo fratello maggiore muore per mancanza di cure mediche.