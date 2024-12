Lanotiziagiornale.it - “Anche il Festival va messo a gara”. Il Tar boccia l’affidamento diretto alla Rai

Un’altra grana per la Rai. Non solo i flop di TeleMeloni, con ascolti bassi e diverse trasmissioni costrettechiusura. Ora per i vertici di Viale Mazzini arriva una notizia che rischia di rivelarsi persino peggiore, perché a rischio è la trasmissione deldi Sanremo. Ovvero il programma chentisce più introitiRai.La prima sezione del Tar della Liguria ha infatti dichiarato illegittimoRai dell’organizzazione delda parte del Comune di Sanremo per gli anni 2024/2025. I giudici hanno però salvato la prossima edizione, quella che verrà condotta da Carlo Conti e di cui sono stati da poco annunciati i cantanti in.Stop affidamentoRai, per il Tar della Liguria serve unaSecondo il Tar, però, il Comune di Sanremo dovrà poi bandiredelcon unaaperta agli operatori del settore.