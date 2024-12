Davidemaggio.it - Amici: anticipazioni puntata dell’8 dicembre 2024. Alberto Matano tra gli ospiti

E’ stata registrata oggi pomeriggio l’undicesimadi24, in onda su Canale 5 domenica 8, nel giorno della Festa dell’Immacolata. Ecco chi sono glie come sono andate le sfide e le gare previste.undicesima24: gliMaria De Filippi ha accolto in studio, in veste dimusicali, i Pinguini Tattici Nucleari e Aiello. Tra i giudici della, sono stati chiamati Christian De Sica per il canto e lo stesso Aiello per la gara di inediti, mentre per il ballo sono arrivati, custode del tesoretto a Ballando con le Stelle (ha così ritrovato Lorella Cuccarini, dopo i dissapori a mezzo stampa di qualche stagione fa) e Gabriele Rossi, con Marcello Sacchetta a giudicare la prova di improvvisazione.undicesima24: le sfide e le gareDurante la registrazione – secondo quanto anticipato daNews – l’ennesima sfida di Luk3 ha visto il cantante confermare il suo banco dall’assalto di un nuovo aspirante allievo.