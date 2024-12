Lanazione.it - Allarme furti a Margine Coperta. Nuove intrusioni in appartamento, “Chiediamo più illuminazione”

Massa e Cozzile, 6 dicembre 2024 – Paura nella zona di Largo Giuseppe Di Vittorio a. Dopo un periodo di relativa tranquillità, sono infatti ripartiti inelle abitazioni della zona. L’è stato lanciato su Facebook con alcuni post scritti dai residenti della frazione di Massa e Cozzile. “Mentre rientravamo in casa – ha scritto un residente – abbiamo visto saltare dalla finestra del bagno un ragazzo che poi è scappato nel prato sottostante. Per fortuna questa volta non abbiamo avuto danni notevoli perché alle finestre e porta d’ingresso abbiamo messo le inferriate. Poco tempo fa abbiamo subìto due scassi e relativi”. Sostegno dalla comunità e intervento delle autorità Di questi episodi è stata immediatamente informata la polizia. I cittadini, preoccupati per la situazione e soprattutto per le notizie di criminalità che arrivano dalla vicina Montecatini Terme, hanno fatto subito richiesta al sindaco Marzia Niccoli di illuminare la parte est di Largo di Vittorio dove si trovano quattro appartamenti che, secondo quanto sostengono i residenti, sono sempre stati senza