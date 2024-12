Ilrestodelcarlino.it - Allarme a Reggio Emilia: decine di aziende in crisi. L’sos dei sindacati

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

, 6 dicembre 2024 – Ladell’automotive e più in generale della metalmeccanica sta avendo un impatto devastante in provincia die in particolare nel settore dell’artigianato, con il rischio della chiusura didie la perdita di centinaia di posti di lavoro tra maestranze altamente specializzate. La situazione è così drammatica che per la prima volta idelle tute blu Fiom Cgil, Fim Cisl, Uilm Uil e le associazioni di categoria imprenditoriali Cna e Lampam Confartigianato si sono uniti per lanciare un Sos al Governo, chiedendo l’apertura di un Tavolo nazionale in cui si approntino strumenti in deroga alle leggi che regolano gli ammortizzatori sociali del comparto (Fsba), che anni limiti molto evidenti. Dall’inizio dell’anno sono oltre 1500 i lavoratori dell’artigianato che hanno utilizzato il Fsba.