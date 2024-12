Dailyshowmagazine.com - Alessandro Marietti “Fiori di Lavanda Gastrica”

Leggi su Dailyshowmagazine.com

L’8 novembre 2024 Le Cattive Compagnie, il progetto solista di, hanno lanciato il singolo “di”. Un brano che dà il via a un viaggio sonoro nella Milano notturna, che si sviluppa nel concept album Tutto In Una Notte. Ecco l’intervista realizzata per Unplugged PlaylistL'articolodi” proviene da Daily Show Magazine.